Mann verkauft Schaf mit Sitz als Rasenmäher

Sehr sehr lustig: Auf TradeMe bietet ein Neuseeländer ein Schaf mit einem aufgesetzten Stuhl als "Sitzrasenmäher" an – im Angebot schreibt der Besitzer ("kaum ebraucht, guter Zustand").

Schaf hat Kinderstuhl am Rücken

Das Foto (es geistert schon mehrer Jahre im Web rum), dass der Neuseeländer dazustellte, schießt den Vogel ab: Es zeigt ein wenig beindrucktes Tier mit einer Art Kinderstuhl auf seinem Rücken.

Christchurch resident selling sheep as a 'ride on lawn mower' on Trademe https://t.co/tpf2SqmpLW