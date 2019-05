Heidelberg: Alko-Unfall fordert 4 Verletzte

Zwei Fahrzeuge sollen am frühen Freitagmorgen nahe Heidelberg vor einer Polizeikontrolle geflohen sein. Kurze Zeit später bauten die beiden Lenker einen schweren Unfall am Autobahnkreuz, bei denen insgesamt vier Personen verletzt wurden. Neben den beiden Fahrern befanden sich noch jeweils ein Beifahrer in jedem Auto.

Alle Opfer sind zwischen 26 und 29 Jahre alt und standen laut Angaben der Polizei entweder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Die Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr verkehrstüchtig. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf über 50.000 Euro.

Die Fahrzeuge seien mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als der Fahrer im ersten Fahrzeug die Kontrolle über sein Gefährt verlor und gegen eine Leitplanke geschleudert wurde. Da der Fahrer des nachfolgenden Pkw nicht rechtzeitig bremsen konnte, fuhr er auf das Wrack auf. Die Strecke war einige Zeit gesperrt und wurde erst gegen 8:30 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.

(mr)