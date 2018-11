May und Michel in Autofunfall verwickelt

Vormittag gedachten May und Michel den Gefallenen des Ersten Weltkriegs am Militärfriedhof von Saint-Symphorien. Am Rückweg nach Brüssel kam es auf der Autobahn zu einem Auffahrunfall, berichtet das Portal "Dernière Heure".

Der Konvoi musste abbremsen, was zwei Motorradpolizisten überraschte: Sie rammten das vor ihnen fahrende Fahrzeug und wurde beide auf die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug der beiden Regierungschefs blieb unbeschädigt, allerdings bestand Michel sofort darauf, dass der Konvoi anhält.

Er kniete laut dem Bericht auf der Fahrbahn und erhielt Informationen zum Zustand der beiden Polizisten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

