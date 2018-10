Mega-Schlappe für CDU und SPD in Hessen

Die ersten Hochrechnungen nach der Schließung der Wahllokale verzeichnet eine Riesen-Blamage für die auf Bundesebene koalierenden Parteien CDU und SPD im deutschen Bundesland Hessen.

Sowohl die in Hessen regierende Christdemokraten von Ministerpräsident Volker Bouffier, als auch die auf Landesebene oppositionelle SPD haben jeweils mehr als zehn Prozentpunkte verloren. Die CDU erzielte nach den Erhebungen von ARD und ZDF bei der Wahl am Sonntag 27 bis 28 Prozent der Stimmen, während die SPD auf weniger als 20 Prozent abstürzte.

"Heute droht der Gro-K.o.", titelt einflussreiche deutsche "Bild" im Hinblick die Auswirkungen des Debakels auf die deutsche Bundespolitik. Dass der Ausgang der Wahl vor allem ein Signal an Kanzlerin Angela Merkel ist, zeigt auch, dass die in Hessen ebenfalls mitregierenden Grünen mehr als acht Prozentpunkte zulegen konnten und der SPD, als immer noch zweitstärkste Kraft, gefährlich nahe kommen. Ein weiterer großer Gewinner dieser Wahl ist die AfD.

Das vorläufige Ergebnis im Detail (Stand: 18.46 Uhr):



CDU – 27,6 % (-10,8)

SPD – 19,9 % (-10,8)

Grüne – 19,6 (+8,5)

AfD – 12,6 % (+8,5)

FDP – 7,4 % (+2,4)

Linke – 6,6 % (+1,4)

Die CDU kommt den Prognosen zufolge im neuen Landtag auf 33 bis 36 Sitze, die bislang mit den Christdemokraten regierenden Grünen erreichen 23 bis 27 Mandate. Die SPD dürfte künftig nur noch mit 23 bis 27 Abgeordneten im Wiesbadener Landtag vertreten sein. Die AfD erreicht demnach 14 bis 18 Mandate, die FDP kommt auf neun Sitze und die Linke auf acht bis neun Sitze.

Knappe Mehrheit für bisherige Regierung?

Die schwarz-grüne Koalition erreicht demnach möglicherweise nur eine knappe Mehrheit. Rechnerisch sicher möglich wäre aber ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.

Zwei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern haben die an der grossen Koalition im Bund beteiligten Parteien nun auch in Hessen deutliche Stimmverluste erlitten. Die Diskussionen über eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses in Berlin dürfte durch die hessische Landtagswahl erneut angeheizt werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)