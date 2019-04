Meghan kommt ins TV – mit "Sex-Ratgeber"

Offenbar war diese Produktion für das US-Fernsehen zu schlecht, doch Meghans Hochzeit mit Prinz Harry macht die Sache wieder interessant: In "The Boys’ and Girls’ Guide to Getting Down" ("Ratgeber für Burschen und Mädchen zum Partymachen") spielt die neue Herzogin eine junge Frau in Los Angeles.

Zu sehen soll etwa sein, wie Meghan Kokain "schnupft" oder über die Größe ihrer Brüste spricht. Der Streifen, über den wenig bekannt ist, war offenbar der Pilotfilm für eine abgelehnte Serie. Angeblich kaufte Filmverleiher Artist Rights Distribution kürzlich die Rechte, und jetzt bestätigte Max Greenfield, der ebenfalls mitgespielt hatte, in einem Interview: "Ich habe ein E-Mail erhalten, dass jemand den Film gekauft hat und veröffentlichen will."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)