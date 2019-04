Meghan will nicht bei royalen Ärzten entbinden

Entbindet ein Frau des britischen Königshauses, dann stehen seit jeher königliche Gynäkologen zur Verfügung. Doch Meghan lehnt die beiden Ärzte Alan Farthing und Guy Thorpe-Beeston ab, die zuletzt die drei Kinder ihrer Schwägerin Herzogin Kate zur Welt gebracht hatten.

Laut "Mail on Sunday" will Meghan keine "Männer in Anzügen", sondern ihre "eigenen Leute" haben. Im Königshaus sei man verwundert, denn immerhin gehören die beiden zu den besten des Landes – und sie arbeiten gratis.

Kurz zuvor hatte Harrys Frau bereits bestimmt, nicht wie bei den Royals üblich im St. Mary’s Hospital in London zu entbinden – wo stattdessen, hat sie aber noch nicht entschieden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(jm)