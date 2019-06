Männer-Gruppe verprügelt lesbisches Paar in Bus

Das Facebook-Bild von Melania Geymonat und ihrer Freundin Chris geht gerade um die Welt. Auf dem Foto sind die beiden Frauen mit blutverschmierten Gesichtern zu sehen. Auch ihre Kleidung ist voller Blut.

Das lesbische Paar war gerade mit dem Nachtbus in London unterwegs, als es Opfer einer brutalen Prügel-Attacke wurde. Medienberichten zufolge sollen mindestens vier Männer auf die Frauen eingeschlagen haben, weil sie sich nicht küssen wollten.

Melania Geymonat erzählte gegenüber der "BBC", dass sie und ihre Freundin von den Männern belästigt wurden. Immer wieder sollen sie das Paar aufgefordert haben, sich vor ihren Augen zu küssen.

Von Männern umzingelt

Als die 28-Jährige und Chris sich weigerten, umzingelten sie das Paar. Anschließend schlugen die Männer mit der Faust auf Melanies Freundin ein. Melanie ging sofort dazwischen, dann wurde auch sie verprügelt.

Die beiden Frauen mussten verletzt im Spital behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und ist nun auf der Suche nach den Tätern und Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am 30. Mai in einem Bus in London. Mit der Veröffentlichung des Bildes will Melania auf den Anstieg an Gewalt gegenüber lesbischen und schwulen Menschen aufmerksam machen.

