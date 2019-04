Alle lachen über Melania Trumps Geburtstagsfoto

"Happy Birthday, @FLOTUS!" – diese Worte und ein Foto, das die First Lady auf einer Couch sitzend, umringt von fotografierenden Reportern zeigt, genügen und das Netz flippt aus.

Die Aufnahme der First Lady wurde Anfang März im Oval Office anlässlich des Besuchs des tschechischen Premierministers Andrej Babis gemacht.

Weil Melania Trump auf dem Foto ganz alleine am rechten Rand des Sofas sitzt, bleibt links neben ihr viel Platz frei – und das eben nicht nur zum Sitzen, sondern allen voran für die Ideen kreativer User, die nun alle möglichen Personen oder Figuren neben die 49-Jährige platzieren.

Von Putin bis Al Bundy

Das Bild hat sich binnen kürzester Zeit zum viralen Meme entwickelt. Der russische Präsident Wladimir Putin, Donald Trump mit Pizza und Fernbedienung, "Two and a Half Men"-Darsteller Charlie Sheen, die Simpsons-Familie, "Eine schrecklich nette Familie"-Star Al Bundy u.v.m. wurden neben die First Lady gesetzt.

Happy Birthday, Melania!

(ek)