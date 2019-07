Menschengroße Qualle bei Tauchgang entdeckt

"Ich habe noch nie eine so Große gesehen", sagt Biologin Lizzie Daly nach ihrer Begegnung mit der Riesenqualle. Laut ihrer Einschätzung handelt es sich um eine Lungenqualle, die eigentlich "nur" einen durchschnittlichen Schirmdurchmesser von 60 Zentimeter erreichen. Das entdeckte Exemplar dürfte aber einen doppelt so großen Durchmesser und eine Länge von über eineinhalb Metern haben.

Derzeit ziehen Tausende Qualle durch den Atlantischen Ozean an Großbritannien vorbei in wärmere Gewässer. Lungenquallen gelten als eine der größten Quallenarten und sind durch ihren weißrosa Schirm und den blaulila Saum leicht erkennbar. Gefährlich sind sie für den Menschen nicht. Zwar besitzt der Schirm Nesselzellen, nur in Ausnahmefällen kommt es aber zu leichten Reaktionen des Menschen auf die Berührung.

Generell breiten sich Quallen weltweit aus, ihre Population nimmt zu. Die Gründe dafür sind nicht vollends geklärt. Forscher gehen aber davon aus, dass es an der Erwärmung der Meere sowie dem Fehlen von natürlichen Feinden durch Überfischung liegt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)