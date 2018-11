Messerattacke in Londoner Sony-Hauptquartier

Zu einem Einsatz schwerbewaffneter Polizisten kam es am Freitagvormittag in London. Ein Mann stürmte in das Sony-Hauptquartier und stach auf zwei Menschen ein. Der Täter ist in Haft.

Der Zustand der beiden Opfer sei derzeit noch nicht bekannt, teilte die Londoner Polizei auf ihrer Website mit. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, die Behörden gehen aber von keinem Terror-Hintergrund aus.

Mehrere Augenzeugen berichten, dass Sony-Mitarbeiter aus dem Gebäude gerannt kamen. Schüsse sind laut Polizei nicht gefallen, der Täter hatte auch keine Schusswaffen bei sich.



(red)