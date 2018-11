Diese Frauen schreiben bei US-Wahl Geschichte

Rashida Tlaibs Eltern haben palästinensische Wurzeln, wanderten in die USA ein, Ilhan Omar stammt aus Somalia: Jetzt schafften es die beiden Muslima als erste Frauen ihres Glaubens, einen Sitz im Repräsentantenhaus zu erobern. Beide werden die Demokraten vertreten.

"Meine Söhne haben Angst zu sagen, dass sie Muslime sind"

Bereits als sie antrat, hatte Tlaib immer ihren Antrieb und ihr Motiv betont: Ihre eigenen Söhne wollen nicht, dass andere wissen, dass sie Muslime sind – aus Angst verstecken sie ihren Glauben. Dies sei das Resultat von Trumps Agitation gegen Minderheiten. Tlaib: "Mein Sohn sollte stolz darauf sein, woher er kommt". In Zukunft will die Demokratin aber nicht auf ihre muslimisch-palästinensische Herkunft reduziert werden. Sie macht keine Politik nur für Muslime, sondern generell für Frauen.

Auch erstmals amerikanische Ureinwohnerinnen im US-Kongress

Sharice Davids (38, homosexuell, Anwältin, Ex-Kampfsportlerin) und Deb Haaland (57, Gemeindeaktivistin) gewannen in den US-Bundesstaaten Kansas und New Mexico, wie US-Sender berichteten.



29-jährige Demokratin ist jüngste Frau im Repräsentantenhaus

Alexandria Ocasio-Cortez hat den Einzug ins US-Repräsentantenhaus geschafft - als bislang jüngste Frau überhaupt. Die Einwanderertochter aus der New Yorker Bronx war im Sommer über die USA hinaus bekannt geworden, weil sie völlig überraschend den alteingesessenen Demokraten Joe Crowley, einen der ranghöchsten Demokraten, in einer Vorwahl besiegt hatte.



Polls close in 1 minute.



I am so thankful for every single person who contributed, amplified, and worked to establish this movement.



Never forget the hard work it took to get us here. No matter what happens, this is what it takes.



📸: @jose___a pic.twitter.com/b32yavKPF5