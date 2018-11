O'Rourke rutscht ein "Fuck" in die Dankesrede

Er fährt Skateboard, spielte Gitarre in einer Rockband – und er wollte Senator des US-Bundesstaats Texas werden: Der Demokrat Beto O’Rourke (46) ist einer der coolste Politiker der USA – für einen Sieg gegen den republikanische Amtsinhaber Ted Cruz (47) hat es bei den US-Zwischenwahlen aber nicht gereicht.

Nach der Niederlage zeigte O`Rourke bei seiner Dankesrede im Fernsehen seine Enttäuschung, benutzte das F-Wort. Er sagte seinen Wählern: "Ich bin so fucking stolz auf euch." Der Fernsehsender entschuldigte sich anschliessend beim Publikum. "Wir haben keine Kontrolle darüber, was in der Dankesrede gesagt wird", so der Moderator.

