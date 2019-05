Milliardär zahlt Schulden von 400 Uni-Studenten

Er ist einer der reichsten Schwarzen Amerikas und auch einer mit großem Herz: Robert F. Smith (56) hielt am Sonntag eine Rede vor dem Abschlussjahrgang am Morehouse College in Atlanta und kündigte dabei an, die Studiendarlehen aller Absolventen des Jahrgangs 2019 zu begleichen. Smith will gemeinsam mit seiner Familie Stipendien ins Leben rufen, um die Schulden der Studenten zu begleichen. Die Studenten waren fassungslos: "Wir haben uns angeschaut und gedacht: 'Meint er das ernst?' Das ist eine Menge Geld", zitiert der US-Sender CNN den Uni-Absolventen Robert James, der gerade seinen Abschluss macht.

[VIDEO] To watch Robert F. Smith’s entire speech at today’s commencement go to our YouTube channel @RFS_Vista @ProfThomas #MorehouseGrad2019 https://t.co/QNSI4qvIEf — Morehouse College (@Morehouse) 20. Mai 2019



398 Studenten freuen sich über den Geldsegen

Die Gesamtsumme, die Smith finanzieren will, beläuft sich auf 40 Millionen Dollar. Smiths Geste sei ein "Geschenk der Befreiung": "Wenn Sie Schulden begleichen müssen, schränkt das Ihre Möglichkeiten ein, was Sie in der Welt tun können." Das Geschenk von Smith gebe den jungen Menschen nun die Möglichkeit, "ihren Träumen und Leidenschaften zu folgen", so der Vorsitzende der Universität David Thomas.

Smith bekam am Sonntag den Ehrentitel der Uni verliehen, sein Vermögen wird auf fünf Milliarden Dollar geschätzt. Am Morehouse College werden nur Männer unterrichtet, die Uni wurde im Jahr 1867 gegründet und diente ursprünglich ausschließlich der Ausbildung von Afroamerikanern. Ehemalige Absolventen: Studenten waren Martin Luther King Jr., Samuel L. Jackson und Spike Lee.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)