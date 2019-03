Millionen-Gemälde ist Original und nicht Kopie

"Maria mit dem Kinde und sechs Engeln", im Original Madonna della Melagrana (Madonna mit dem Granatapfel) wurde um das Jahr 1487 herum von Sandro Botticelli gemalt. Das Bild hängt in den Offizien in Florenz, während sich eine kleinere Version in Großbritannien befindet.

Der Diamantenmagnat Julius Wernher hatte sie 1897 als Teil einer Kunstsammlung gekauft, Jahrzehnte später wurde sie der Wohltätigkeitsorganisation Englisch Heritage geliehen. Das Bild war teilweise übermalt und mit einer dicken Schicht gelben Lacks überzogen. Man ging stets von einer Kopie aus.

Im Zuge von jahrelangen Restaurationsarbeiten stellte sich nun heraus, dass das Gemälde aber tatsächlich zu der Zeit in der Werkstatt von Botticelli entstanden ist. Ob er es selber oder nur Teile davon gemalt hat, kann allerdings nicht bewiesen werden.

Doch Restaurateurin Rachel Turnbull drückt es so aus: "Wenn jemand im 15. Jahrhundert so ein Bild gekauft hat, dann hat er einen Botticelli gekauft und nicht ein Stück aus seiner Werkstatt." Man würde erwarten, dass man ein Original erhält und nicht etwas, das ein Mitarbeiter in der Werkstatt nachgemalt hat.

Der Wert des Bildes ist jetzt natürlich schwer zu beziffern, da es seit dieser neuen Entdeckung nicht zum Verkauf steht. Allerdings steht der Betrag von einer Million Euro im Raum.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)