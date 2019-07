Kabul und Kandahar 19. Juli 2019 11:45; Akt: 19.07.2019 11:45 Print

Mindestens 15 Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Bei einer Explosion in der afghanischen Hauptstadt Kabul kamen am Donnerstag mindestens vier Menschen ums Leben. In Kandahar starben elf Personen.