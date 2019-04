Hier stellt Miriams Killer die Bluttat nach

Vergewaltigt und ermordet – dieses schlimme Schicksal ereilte am Sonntag eine deutsche Rucksack-Touristin in Thailand: Miriam B. (26) aus Hildesheim reiste seit 23. März durch das Land. Von einem Tagesausflug auf die Insel Ko Sichang am Sonntag sollte sie aber nicht mehr zurückkehren.

Eine Überwachungskamera filmte die Deutsche, wie sie kurz vor der Bluttat einen Hügel bestieg. Wenig später folgte ihr der Killer.

Am Montag hatte ein anderer Tourist Miriams toten Körper entdeckt. Ihr Killer hatte sie hinter einem Felsen abgelegt und nur mit Laub und Steinen bedeckt.

Anhand der Aufnahmen konnte die Polizei rasch den Müllmann Ronnakorn Romruen als mutmaßlichen Mörder identifizieren. Bei der folgenden Festnahme in der Wohnung des Verdächtigen hatte der 23-Jährige sogar noch Blut an seiner Kleidung.

"Er hat alle Vorwürfe gestanden und zugegeben, dass er vor der Tat Drogen genommen hatte", so Polizeiinspektor Atthakoon Salakoon der Nachrichtenagentur AFP. Der junge Einheimische soll Miriam B. erst vergewaltigt und dann getötet haben. Aus Furcht, jemand könne davon erfahren, wie Polizeisprecher Krissana Pattanacharoen erklärt.

"Furchtbare" Verletzungen

Nach der Festnahme ließen die Ermittler Romruen die Bluttat nachstellen. Auf den davon veröffentlichten Bildern (siehe Diashow oben) ist sein Gesicht mit einer blauen Maske verhüllt. Mit erhobenem Ziegelstein kniet der Thailänder hinter der Opfer-Darstellerin.

Mit voller Kraft soll er seinem Opfer mit einem Stein "ins Gesicht und auf den Schädel" geschlagen haben. Pattanacharoen sprach von "furchtbaren" Verletzungen, die an Miriam B.s Leiche gefunden worden waren. Romruen muss sich nun wegen Mordes, Vergewaltigung und dem Verstecken der Leiche vor Gericht verantworten.

Die Bilder des Tages

