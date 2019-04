Blinder japanischer Segler überquert Pazifik

Nach zwei Monaten ohne Pause gelang es am Samstag Mitsuhiro Iwamoto (52), seinen Traum wahr zu machen: Er überquerte den Pazifik auf seinem Segelboot.

Was unglaublich klingt, ist tatsächlich gelungen - Iwamoto verlor mit 16 Jahren sein Augenlicht. Dennoch schaffte er die 14.000 Kilometer. Der 52-Jährige sei somit weltweit der erste blinde Segler, der dieses Ziel erreicht hat, sagte die Japan Blind Sailing Association.

Erster Versuch gescheitert



Bei seinem ersten Versuch im Jahr 2013 musste er die Reise abbrechen, weil sein Boot mit einem Wal zusammengestoßen war und versank. Damals war er aus Fukushima (Japan) nach San Diego (USA) aufgebrochen. Nach nur fünf Tagen kam es zu dem frühzeitigen Ende.

"Ich habe jedoch nicht aufgegeben und mir meinen Traum erfüllt", sagt Iwamoto. "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt."

Iwamoto nahm nach dem traumatischen Erlebnis 2013 an Triathlon-Wettbewerben teil. Er wollte sich so an das Schwimmen im offenen Gewässer trainieren.

"Alles ist möglich"



Auf seiner Reise wurde Iwamoto von einem sehenden Navigator, Doug Smith, begleitet. Dieser informierte ihn jedoch lediglich über Dinge wie Windrichtung und Umgebung.

Iwamoto war am 24. Februar mit seinem zwölf Meter langen Boot "Dream Weaver" in See gestochen. Diesmal startete er aus entgegengesetzter Richtung in San Diego und segelte nach Fukushima.

"Wir haben diese Reise nicht nur für den persönlichen Erfolg in Angriff genommen, sondern auch, um die Botschaft zu senden, dass alles möglich ist, wenn sich Menschen zusammentun", schreibt Iwamoto auf seiner Website.

Die beiden Segler haben im Vorfeld als auch im Zuge der Reise Spenden gesammelt, die der Blindheitsforschung zugute kommen sollen.

