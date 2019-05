Vero-Moda-Besitzer trägt drei seiner Kinder zu Grabe

Für den dänischen Mode-Milliardär Anders Holch Povlsen wurde die wohl schlimmste Vorstellung für alle Eltern bittere Realität: Er musste am Samstag drei seiner vier Kinder zu Grabe tragen. Sie hatten die Osterferien auf Sri Lanka verbracht und waren bei den blutigen Terroranschlägen ums Leben gekommen.

Eine islamistische Terrorgruppe, die zuvor der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ihre Treue geschworen hat, verübte auf Sri Lanka zu Ostern mehrere Selbstmordanschläge auf Kirchen und Hotels. Dabei wurden insgesamt rund 290 Menschen getötet und mehr als 500 weitere zum Teil schwerst verletzt.

Auch Kronprinzessin und Premierminister unter Trauergästen

Unter den Anschlagsopfern waren auch drei der Kinder des Ehepaars Povslen. Am Samstag wurden die Kinder in Aarhus in ihrer Heimat Dänemark beigesetzt.

Unter den Trauergästen waren neben den Angehörigen der Familie auch die dänische Kronprinzessin Mary mit ihren drei Kindern sowie der dänische Premierminister Lars Loekke Rasmussen.

Anders Holch Povlsen ist Chef der Kleiderkette Bestseller, zu der unter anderem Vero Moda und Jack&Jones gehören. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 7,5 Millionen Euro ist er der reichste Mann Dänemarks.



