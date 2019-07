Top-Managerin stiehlt Rolex bei Security-Check

Dreister Diebstahl beim Security-Check am Flughafen von Turin: Die Top-Managerin Monica P. wollte gerade ihr Hab und Gut, das durch den Scanner gelaufen war, an sich nehmen, als sie in der Plastikwanne einer Passagierin vor ihr eine goldene und mit Brillanten versehene Rolex "Datajust" im Wert von 8.000 Euro erblickte.

Gelegenheit macht Diebe, so auch hier: Die Geschäftsführerin eines Stahlkonzerns aus dem Aostatal wähnte sich in völliger Sicherheit, dachte überhaupt nicht an die zahlreichen Kameras, die insbesondere an Flughäfen alles mitfilmen, schaute sich um, brachte sich geschickt in Stellung und nahm mit einem Griff die Uhr an sich. Doch damit nicht genug: Sie ließ auch ein Tiffany-Armband (Wert: rund 1.000 Euro), welches neben der Rolex schlummerte, mitgehen.

Die Bilder aus den Überwachungskameras zeigen, dass sie die Rolex sofort an ihr Handgelenk heftete und damit Richtung Gate marschierte. Der Vorfall liegt bereits einige Wochen zurück, jetzt meldete sich ihr Anwalt.

"Missverständnis"

"Alles ein Missverständnis, sie hat es in guter Absicht getan", so ihr Rechtsbeistand Maurizio Bortolotto. "Sie wollte es den rechtmäßigen Eigentümern nach ihrem Urlaub zurückgeben", führte der Jurist lokalen Medien gegenüber aus.

Eine Touristin, die am Weg auf die Ferien-Insel Sardinien war, hatte Alarm geschlagen und den Diebstahl gemeldet: "Ich war überzeugt, dass mein Mann die Rolex-Uhr und das Armband nach den Security-Checks an sich genommen hatte, aber als ich bemerkte, dass dies nicht der Fall war, ging ich zurück, um sie zu suchen. Alles war weg", erklärte sie.

Anzeige erstattet, Razzia bei Monica P.

Die mutmaßliche Diebin wurde bei der Flughafen-Polizei angezeigt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen. Es soll laut italienischen Medien inzwischen auch eine Razzia bei Monica P. gegeben haben. Die Unternehmerin muss nun ihre Version vor der Staatsanwaltschaft Turin rechtfertigen. Sie streitet den Diebstahl nach wie vor ab. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

