Bluttat im Porsche 10. Mai 2019 12:49; Akt: 10.05.2019 13:35 Print

Mutter wollte Kind abholen, als der Killer abdrückte

Jene Frau (44), die am Donnerstag in Offenbach in ihrem Auto getötet wurde, wartete auf ihr Kind. Ein 42-Jähriger ist tatverdächtig, er ist auf der Flucht.