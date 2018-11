Mann vergewaltigt 17-Jährige bei Heimfahrt

In einer früheren Version des Artikels stand, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Taxifahrer handeln soll. Dies stellte sich inzwischen laut einem aktuellen Bericht der "Abendzeitung" als falsch dar - vielmehr soll es sich bei dem Auto um ein "dunkel lackiertes Fahrzeug" gehandelt haben. Die Informationen wurden in diesem Artikel inzwischen korrigiert.

Der Vorfall ereignete gegen 5 Uhr früh: Die 17-Jährige bestellte über eine App ein Taxi zum Odeonsplatz in der Münchner Innenstadt. Ein Fahrer kam zufällig vorbei und hielt bei ihr an, wie es in dem Bericht weiter heißt. Dieser gab an, er würde auch für das Unternehmen fahren, über welches das Mädchen kurz zuvor ein Auto bestellt habe. Es glaubte ihm, woraufhin er den Auftrag stornierte und den Transport der Teenagerin selbst übernahm.

Die Fahrt wurde zum Horror-Erlebnis für die 17-Jährigen. Denn kaum dass sie eingestiegen war, begrapschte er sie im Brust- und Intimbereich. Dann hielt er an und begann laut Polizei "gegen den erklärten Willen der 17-Jährigen sexuelle Handlungen auszuführen".

Nach der Tat fuhr der Lenker noch weiter, hielt erneut an und begrapschte sie ein weiteres Mal. Die 17-Jährige brach in Tränen aus, der Mann ließ von ihr ab. Er fuhr sie nach Hause, verzichtete auf das Fahrgeld und fuhr davon. Am Montag ging das Opfer zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter:

Täterbeschreibung: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, hellhäutig, schlanke Figur, sprach deutsch mit Akzent, dunkler Bart.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 0049 89/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hier stieg das Mädchen in das Taxi ein

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)