Mursis Muslimbrüder sprechen von "Mord"

Der plötzliche Tod des früheren ägyptischen Präsidenten Muhammad Mursi im 67. Lebensjahr spaltet Ägypten. Mursis Partei spricht von Mord, die Menschenrechtsgruppe Amnesty International fordern eine Untersuchung. Aus Angst vor Protesten von Anhängern Mursis erhöhte das ägyptische Innenministerium die Alarmbereitschaft.

Mursi wurde Dienstag früh in Kairo beigesetzt. Er sei im Stadtteil Medinat Nasr im Osten der ägyptischen Hauptstadt im Beisein seiner Familie bestattet worden, sagte Anwalt Abdelmoneim Abdel Maksud. Das Totengebet sei zuvor im Krankenhaus des Tora-Gefängnisses gesprochen worden, in dem Mursi am Montag für tot erklärt worden war.

Todesursache Herzinfarkt

Der seit Jahren inhaftierte Mursi war nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft bei einer Gerichtsanhörung zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Das ägyptische Staatsfernsehen berichtete, Mursi sei an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Eine Autopsie habe keine Anzeichen für jüngere Verletzungen ergeben, hieß es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft.

Mursis "Freiheits- und Gerechtigkeitspartei" – der politische Arm der Muslimbruderschaft – sprach von einem "Mord“. Die schlechten Haftbedingungen Mursis hätten das Ziel gehabt, den früheren Präsidenten langsam zu töten. Auch Menschenrechtsaktivisten sowie Amnesty International übten Kritik an den Haftbedingungen und forderten eine Untersuchung. "Wir fordern die ägyptischen Behörden auf, eine unparteiische, gründliche und transparente Untersuchung der Umstände von Mursis Tod durchzuführen, einschließlich seiner Einzelhaft und Isolation von der Außenwelt", erklärte Amnesty in einer Twitter-Meldung in arabischer Sprache. Auch die gesundheitliche Versorgung Mursis solle untersucht werden.

Egypt must carry out a thorough and impartial investigation into the death of former President Mohamed Morsi who collapsed in a courtroom today. He was held in solitary confinement for six years and was only allowed three family visits during that time. https://t.co/nadwJOIjxO