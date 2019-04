Mutter bewusstlos: 14-Jährige lenkt Pkw von A3

Die 41-Jährige aus dem Landkreis Tübingen war gerade auf der deutschen A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als sie kurz vor der Anschlussstelle Kist plötzlich wegen gesundheitlicher Probleme das Bewusstsein verlor.

Geistesgegenwärtig griff ihre 14 Jahre alte Tochter ein und übernahm bei rund 100 Stundenkilometer das Steuer des Wagens. Der Jugendlichen gelang es laut Bayrischen Rundfunk den Pkw bei der Anschlussstelle Kist von der Autobahn zu lenken.

Polizei lobte "tolle Reaktion"

Die Fahrt endete letztlich in einem Graben in der Nähe eines Pendlerparkplatzes. Sofort setzte die 14-Jährige die Rettungskette in Gang. Die alarmierten Notärzte brachten ihre Mutter in eine Klinik wo sie stationär aufgenommen wurde.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried sprach der 14-Jährigen vor Ort ihre große Anerkennung für die "tolle Reaktion" aus.

