In Utah abgestürzt 07. November 2018

NASA zeigt Wrack einer fliegenden Untertasse

Vor ein paar Tagen zeigte die NASA ein Bild von Trümmerteilen in einer Wüste und schrieb dazu: "Eine fliegende Untertasse aus dem All ist in Utah abgestürzt."