NFL-Spieler richtet Stalker seiner Tochter zu

Dumm gelaufen: In Palm Beach versteckte sich ein Spanner im Gebüsch, beobachtete zwei Mädchen durch ein Fenster. Just in diesem Moment stieg der Vater eines der Mädchen, Tony Beckham in seinen Wagen, sah dem Mann im Gebüsch hocken und onanieren.

Beckham schrie den Stalker an, der flüchtete, kam aber nicht weit. Denn: Tony Beckham spielte fünf Jahre lang in der NFL American Football für die Tennessee Titans und die Detroit Lions. Nach nur fünfzig Metern hatte Beckham den Spanner eingeholt und niedergerungen.

Blaues Auge bei guten Gespräch

Wir hatten ein gutes Gespräch", gab Beckham nach dem Zwischenfall gegenüber "WPBF News" an. Allerdings hat Cassidy bei dem "Gespräch" ein blaues Auge davongetragen. Im Polizeibericht steht auch nichts von einem Gespräch.

"Bei meiner Ankunft waren ein schwarzer und ein weißer Mann in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt", schreibt der Polizist, der von Nachbarn herbeigerufen worden war. Erst als die Beamten eintrafen, ließ der EX-NFL-Spieler von dem Spanner ab.

Beckham verteidigte sich: Er habe den Mann nur bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Während der Polizist sich von Beckham schildern ließ, was passiert war, versuchte Cassidy abzuhauen – doch er kam nicht weit, weil er stolperte.

Bei der Polizei bestritt der Spanner, durch das Zimmer der Mädchen geschaut zu haben, er sei nur spazieren gegangen.

Nun sitzt der Mann im Gefängnis. Seine Kaution wurde auf 1.500 US-Dollar festgelegt …





