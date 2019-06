Nach Zahnbehandlung kam Baby tot zur Welt

Die Staatsanwaltschaft von Verona befasst sich mit dem Todesfall eines ungeborenen Mädchens. Die Eltern des Kindes haben Anzeige gegen das Krankenhaus von Legnano erstattet: Dort hatte die 31-jährige Mutter am Tag vor der Totgeburt eine Zahnbehandlung machen lassen.

Sie wirft nun den Zahnärzten in der Klinik vor, ihr während der Behandlung eine zu hohe Dosis Narkose verabreicht zu haben und somit für den Tod des Babys verantwortlich zu sein.

Wie "Corriere della Sera" berichtet, hatte die Frau aus Villa D'Adige in der norditalienischen Region Venetien die Notaufnahme des Krankenhauses aufgesucht, weil ihr Weisheitszahn stark schmerzte. Da die Frau im siebten Monat schwanger war, verzichteten die Zahnärzte auf eine Operation. Stattdessen verabreichten sie ihr ein Betäubungsmittel, um die entzündete Stelle zu reinigen.

Fall wird geprüft

Am nächsten Tag meldete sich die Frau erneut beim Notfall, diesmal mit Wehen. Sie wurde sofort in den Kreißsaal gebracht, das Baby kam aber tot zur Welt. Der Vater des Kindes äußerste sofort den Verdacht, dass der Tod seiner Tochter mit der Zahnbehandlung zu tun haben könnte und alarmierte die Carabinieri. Die Beamten beschafften sich die Krankenakte der Mutter und ordneten eine Autopsie der Leiche des Babys an.

(kle/20 Minuten)