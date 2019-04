Bizarre Festnahme 14. April 2019 15:35; Akt: 14.04.2019 15:38 Print

Nackter crasht SUV und bricht bei Familie ein

Eine US-Familie erlebte am Samstag den Schock ihres Lebens: ein Unbekannter krachte mit einem SUV in ihren Garten und brach danach auch noch in ihr Haus ein.