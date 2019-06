Mexikaner radeln nackt durch die Hauptstadt

Am Wochenende kam es in Mexiko-Stadt zu einem nicht alltäglichen Protest. Um für eine nachhaltigere Verkehrspolitik zu demonstrieren, radelten zahlreiche Personen nackt, oder nur leicht bekleidet durch die mexikanische Hauptstadt Mexiko-Stadt.

In der Metropole leben, den Ballungsraum eingerechnet, über 20 Millionen Menschen. Vier Millionen davon sind täglich mit dem Pkw unterwegs. Vor kurzem war die Schadstoffbelastung so hoch, dass die Regierung Schulen schließen und den Autoverkehr einschränken musste.

Radfahren hat in der Großstadt in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Durch diverse Maßnahmen, wie etwa der Forcierung von Leihrädern oder den Ausbau von Radwegen, versucht die Politik Anreize für den Umstieg auf Fahrräder zu setzen.

