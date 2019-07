Neue FaceApp soll vom FBI untersucht werden

Der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, hat die US-Bundespolizei FBI zu einer Untersuchung der populären Smartphone-App „FaceApp“ aufgefordert. Die von Russland aus betriebene App könne wegen ihres Umgangs mit persönlichen Daten ein nationales Sicherheitsrisiko sowie eine Gefahr für Millionen US-Bürger darstellen, schrieb er in einem am Mittwoch auf Twitter veröffentlichten Brief.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr