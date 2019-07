Mädchen (15) von Teenie-Gruppe sexuell attackiert

In Mülheim an der Ruhr kam es am Sonntag gegen 22 Uhr zu einem weiteren sexuellem Übergriff. Fünf Burschen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren sollen eine 15-jährige Deutsche an einer Bushaltestelle eingekreist und angegriffen haben.

Wie eine Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft sagte, soll das Mädchen nach dem Verlassen eines Linienbusses von den Tatverdächtigen belästigt worden sein. Zwei der fünf sollen das Opfer zudem angegriffen haben. Einige Teenager sollen dem Mädchen an den Po gefasst haben, berichtet die "Bild"-Zeitung. Erst, als Zeugen der Schülerin zur Hilfe kamen, liefen die Angreifer weg.

Ein Zeuge verfolgte die Gruppe und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten aufgrund der Hinweise die Tatverdächtigen wenige Minuten später festnehmen. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um vier Syrer und einen 16 Jahre alten Libanesen.

Alle sind auf freiem Fuß

Laut Staatsanwaltschaft wird gegen vier Jugendliche wegen sexueller Belästigung ermittelt, einer der Verdächtigen sei noch nicht strafmündig. Alle sind auf freiem Fuß.

Die Stadt Mülheim steht seit Tagen im Fokus der Öffentlichkeit, da dort am vergangenen Freitagabend eine junge Frau von fünf Kindern und Jugendlichen vergewaltigt worden sein soll. Die beiden Zwölfjährigen Verdächtigen sind strafunmündig. Einer der 14-Jährigen sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft.

Die Bilder des Tages

(kle)