Neuer Verdächtiger im Fall Maddie?

Der Fall der vermissten Maddie McCann kommt auch zwölf Jahre nach ihrem Verschwinden nicht zur Ruhe. Am Jahrestag veröffentlichte die portugiesische Zeitung "Correio da Manhã" nun einen Bericht über neue Spuren, denen die Ermittler derzeit nachgingen. So sollen sie sogar eine neue verdächtige Person im Visier haben, schreibt "The Mirror". Zudem habe man einen neuen Hinweis zur Entführung.

Über Details schweigen die Ermittler. Doch das Ermittlerteam sei wegen der neuen Spuren aufgestockt worden, berichtet die portugiesische Zeitung. Eine offizielle Bestätigung für die Angaben gibt es bisher allerdings noch nicht.

Seit zwölf Jahren wird gerätselt

Die dreijährige Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Küstenort Praia da Luz verschwunden. Die Eltern waren zu dieser Zeit mit Freunden in einem Restaurant, das rund 50 Meter von der Ferienwohnung entfernt lag. Madeleine war mit ihren beiden zweijährigen Geschwistern allein. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Bis heute ist unklar, was passiert ist. Gab es eine Entführung oder hatten die Eltern gar ihre Finger im Spiel? Auch zwölf Jahre nach Maddies Verschwinden bleiben diese Fragen ungeklärt. Im März erschien auf Netflix eine Doku-Serie, die den Fall nochmals aufrollte. Neue Informationen gab es darin allerdings nicht. (20 Minuten)

