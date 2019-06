Neues Übergangs-Trio gegen SPD-Untergang

"Machen Sie's gut", erklärte Andrea Nahles (48) und trat am Montag nach nur 13 Monaten als SPD-Vorsitzende zurück. Misstrauen der eigenen Genossen hatte ihren Rücktritt beschleunigt.

Mit Malu Dreyer (58), Manuela Schwesig (45) und Thorsten Schäfer-Gümbel (49) rückten drei stellvertretende SPD-Vorsitzende an die Parteispitze nach. Aber: Keine(r) aus diesem Trio will dauerhaft den SPD-Chefposten übernehmen. Die drei wollen die Krisenpartei nur bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden führen. Wann und wie der neue Parteichef gekürt wird, wird am 24. Juni beschlossen.

Für die SPD ist es bereits die dritte Trio-Führung nach Scharping/Schröder/Lafontaine (1994) und Steinbrück/ Steinmeier/Gabriel (2012).

GroKo in Gefahr

Die SPD-Krise gefährdet auch die Große Koalition in Deutschland. Kanzlerin Angela Merkel (64) und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (56) wollen aber die Regierungsarbeit fortsetzen.

