Drahtseilakt über Times Square 24. Juni 2019 09:13; Akt: 24.06.2019 09:13

Akrobaten balancieren zwischen Wolkenkratzern

Die Akrobaten Nik und Lijana Wallenda sind in 80 Metern Höhe über den Times Square in New York spaziert. Für den Stunt wurde ein Drahtseil zwischen zwei Wolkenkratzern gespannt.