Oma im "Käfig" lässt das Internet ausflippen

Dieses Foto lässt die Wogen hochgehen – aber alles der Reihe nach: Katherines Oma Dorothy hat eine OP hinter sich, sie erholt sich in Seattle (USA) im Haus ihrer Enkeltochter. Weil dort auch Hunde wohnen, die nicht in Berührung mit Omas frisch genähter Wunde kommen sollen, wurde die Patientin auf einen Stuhl gesetzt, per Hundekäfig gesichert.

Ein Foto davon postete Katherine im Netz. Seither gehen mit einigen Usern die Emotionen durch, sie beschimpfen die junge Frau: "Die Oma bekommt einen harten Stuhl, die Hunde die Couch." Andere empören sich: "Was? Du setzt deine Oma in einen Käfig?"

Wie finden Sie die Vorgehensweise? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(isa)