Paar mietet Jetski und verschwindet spurlos

Am Nachmittag des 24. Juni mieteten sich Oscar S. (32) und Freundin Magdalena D. (24) den Jetski am Strand des Ortes Holetown gemietet, berichtet ABC. Rund eine halbe Stunde wurde der Verleiher unrund, den die beiden brachten das Gerät nicht zurück. Der Verleiher alamierte die Polizei , weil er glaubte, dass Paar sei auf offener See verloren gegangen.



Jetski tauchte in 300 Kilometern Entfernung wieder auf

Die Behörden leiteten eine groß angelegte Suchaktion ein, bei der neben der örtlichen Küstenwache auch die U.S. Air Force mithalf, – ohne Erfolg! Am 30. Juni wurde die Suche eingestellt.

Der Cousin von Oscar S. sei "sehr traurig" über die Einstellung der Suche gewesen, wie er der Nachrichtenseite northjersey.com sagte: "Die Familie hofft immer noch, dass wir Hinweise darauf finden, wo sie sein könnten." Das Paar lebt seit 12 Monaten zusammen, Oscar S. hat zwei Kinder. Jetzt wurde der Jetski sichergestellt, die französische Marine fand diesen vor der Küste von Guadeloupe. Ein Sprecher der Premierministerin von Barbados bestätigte, dass die Registriernummer auf dem Jetski mit der des vermissten Jetskis übereinstimme, berichtet "USA Today". Laut dem barbadischen Nachrichtenportal "Loop News" sei der Jetski intakt gewesen. Allerdings fehlt von dem Paar weiterhin jede Spur.

Spendenseite ins Leben gerufen

Für die Familien der Vermissten wurde mittlerweile ein Spendenseite organisiert, um die Suche nach Oskar und Magdalena finanzieren zu können. Der Bruder von Oscar bot jetzt sogar 100.000 Dollar Belohnung an.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(isa)