Paar stirbt nur eine Stunde nach dem Ja-Wort

Sieht man sich die Bilder der Hochzeit von Will und Bailee an bekommt man ein Gefühl von der Atmosphäre, die an am Sonntag geherrscht haben muss. Sie in einem anliegenden weißen Brautkleid mit Tüll und Schleier. Er im schicken schwarzen Anzug. Um sie herum stehen jeweils zehn Trauzeuginnen sowie Trauzeugen. Die Zeremonie selbst fand auf der Ranch des Großvaters von Will statt. Schöner hätten sie es sich wohl nicht vorstellen können. Eine Traumhochzeit, wie sie im Buche steht.

Kurz nachdem die beiden sich das Ja-Wort gaben, stieg das frisch vermählte Paar in einen Helikopter. Sie wollten damit direkt in ihre Flitterwochen fliegen.

"Ich kann nicht aufhören zu weinen"

Am nächsten Morgen dann die Horror-Nachricht: Der Hubschrauber stürzte ab. Laut "ABC13" konnte nur noch der Tod der drei Insassen festgestellt werden. Dabei handelte es sich um den Piloten und das Brautpaar.

Freunde und Familie schreiben sich aktuell auf Instagram und Facebook den Schmerz von der Seele. Angell Santi, eine Freundin der Braut, die auf der Hochzeit sang, postet: "Du warst die schönste Braut, die ich je gesehen habe. Ich kann nicht aufhören zu weinen".

Eine weitere Freundin versucht positiv zu bleiben. Sie schreibt: "Ich bin so glücklich, dass du den Mann deiner Träume geheiratet und mit ihm die Liebe gefunden hast, die du verdientest."

