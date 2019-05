Mehrere Verletzte nach Explosion in Lyon

Bei einer Explosion im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, explodierte am späten Nachmittag offenbar eine Paketbombe in einer Fußgängerzone. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte, dass in diese Richtung ermittelt werde.

Nach Behördenangaben wurden mindestens sieben Menschen verletzt. Der Unglücksort im historischen Stadtzentrum wurde abgesperrt. "Viele Menschen sind verunsichert", berichtet eine "20 Minuten"-Leserreporterin vor Ort. Zuerst habe niemand gewusst, was los war. "Es brach ein riesen Chaos aus. Die Sirenen sind noch immer zu hören."

Laut der französischen Zeitung "20 Minutes" war gegen 17.30 Uhr ein Knall zu hören. Die Fenster eines Geschäftes seien zerstört worden. Wie weitere Medien berichten, handle es sich nur um leichte Verletzungen. Ein Augenzeuge berichtet: "Es gab Rauch und die Menschen waren mit weißem Staub bedeckt."

++ Update folgt ++

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(20 Minuten)