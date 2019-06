Panda-Mamas wissen, wie Kinder glücklich werden

Vergessen Sie "Helikopter-Eltern", streichen Sie "Tiger-Mütter" ersatzlos. Denn nur "Panda-Mamas" ziehen glückliche und selbstbewusste Kinder groß.

"Panda Mama", erscheint am 13. September im Ullstein-Verlag (Bild: Verlag) "Panda Mama", erscheint am 13. September im Ullstein-Verlag (Bild: Verlag)

Sagt zumindest US-Autorin Esther Wojcicki (78). Und Wojcicki weiß, worüber sie schreibt. Sie hat drei Stars des Silicon Valley erzogen. Tochter Susan (50) ist die Chefin von YouTube. Tochter Janet (49) ist Professorin für Kinderheilkunde an der Uni in San Francisco. Tochter Anne (45) startete "23 and Me" eine millionenschwere Gentechnik Firma (nachdem sie sich von Google-Gründer Serge Brin hatte scheiden lassen).

Dabei klingen die Regeln der "Panda Mama"-Erziehungsmethode von Wojcicki einfach: Vertrau' den Kindern. Respektiere ihre Unabhängigkeit. Setze sie nicht unter Druck. Hilf ihnen nur, wenn es nötig ist. Wie eine Panda-Mutter entlasse sie früh in die Selbständigkeit. Nur so könnten Kinder kritisches Denken lernen. "Ich habe meinen Kindern nichts aufgedrängt, auch nicht, als sie klein waren", sagt die Ex-Lehrerin.

Die deutsche Übersetzung ihres Bestsellers "Panda Mama" (256 Seiten, 20,60 Euro) erscheint am 13. September im Ullstein-Verlag.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)