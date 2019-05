Haben Feuerwehrmänner Touristin vergewaltigt?

In der Nacht auf Samstag war eine Studentin aus Norwegen mit zwei Freundinnen in einer Bar in Paris. Dort lernten sie eine Gruppe Feuerwehrmänner kennen, wie "Le Figaro" berichtet. Die 20-Jährige ging schließlich mit einem von ihnen auf dessen Zimmer in der Wache in der Nähe der erst kürzlich von einem Brand verwüsteten Kathedrale Notre-Dame.

Dort habe sie mit dem Mann Sex gehabt, sagte die Studentin aus. Plötzlich seien jedoch weitere Feuerwehrmänner hinzugekommen und über sie hergefallen. Schließlich habe sie sich weinend aufs WC zurückgezogen. Ihre beiden Freundinnen, die später mit weiteren Feuerwehrmännern zur Wache kamen, fanden sie dort völlig aufgelöst.

Zwei Versionen einer Geschichte

Laut "Le Figaro" sind die beschuldigten Männer zwischen 23 und 35 Jahre alt. Die Studentin habe gegen acht Feuerwehrmänner eine Anzeige eingereicht. Wie viele tatsächlich an der Vergewaltigung beteiligt waren, habe sie nicht klar erkennen können, weil es dunkel gewesen sei.

Derjenige, der die junge Frau auf sein Zimmer genommen hatte, gab bei der Befragung zuerst an, er habe die Studentin lediglich geküsst. Als er sie aufforderte, zu gehen, habe sie sich weinend auf dem WC verkrochen. In einer zweiten Version gab er zu, mit der 20-Jährigen Sex gehabt zu haben. Sowohl dieser wie auch der Geschlechtsverkehr mit seinen Kollegen sei jedoch einvernehmlich gewesen.

Ermittlungen sollen nun Klarheit bringen. Während diese andauern, sind die beschuldigten Feuerwehrmänner freigestellt.

(vro)