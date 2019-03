Parlament lehnt alle acht Brexit-Alternativen ab

Es wird immer verworrener beim Brexit. Am Mittwochabend hat das britische Parlament in London sich auf keine Alternative zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May einigen können. Keiner der acht Vorschläge fand eine Mehrheit.

Die Abgeordneten stimmten allerdings auch gegen einen Brexit ohne ein Austrittsabkommen (einen No-Deal-Brexit). Damit treten die Verhandlungen im britischen Parlament weiterhin auf der Stelle.

Premierministerin Theresa May hatte im Vorfeld sogar in Aussicht gestellt, dass sie ihr Amt niederlegen werden, falls ihr mit der EU ausverhandeltes Brexit-Abkommen endlich angenommen würde.



