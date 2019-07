Koffer-Chaos: Passagiere ohne Gepäck im Urlaub

Das kann man genau zu Ferienbeginn am allerwenigsten gebrauchen. Am Mittwoch waren am Flughafen in Düsseldorf gleich sieben Anlangen der Gepäckabgabe ausgefallen.

Tausende Koffer stapelten sich in der Abfertigungshalle und konnten nicht verladen werden. Die Passagiere musste ohne ihr Gepäck abreisen.

Rund 2.500 Koffer blieben zurück

Wie ein Sprecher des Airports Düsseldorf erklärte, war eine technische Störung die Ursache für das Chaos. Über mehrere Stunden konnte nur eine begrenzte Zahl von Gepäckstücken durch die Sicherheitsüberprüfung laufen und verladen werden. Rund 2.500 Koffer blieben zurück.

Um 10 Uhr wurde die Störung jedoch behoben. "Die Anlage arbeitet wieder vollständig. Das Gepäck soll schnellstmöglich nachgestellt werden", teilte der Flughafen mit.

Der Flugbetrieb ging aber trotz Störung normal weiter. Auch das Gepäck von ankommenden Passagieren war nicht betroffen.

In dieser Woche starteten im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands die Sommerferien. Am Mittwoch waren Flugbewegungen mit rund 81.000 Passagieren geplant, darunter die typischen Ferienziele wie etwa Mallorca, Teneriffa und Korfu.

Wer die Reise ohne seinen Koffer antreten musste, sollte sich am Zielflughafen an den Lost & Found-Schalter wenden. Dort werden die Passagiere über das weitere Vorgehen informiert und die jeweilige Adresse des Hotels notiert.

