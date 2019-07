Passagier starb auf dem Flug von Wien nach Ankara

Der Pegasus-Flug PC 1676 von Wien nach Ankara erlebte am Donnerstag abend eine Tragödie: Ein Passagier erlitt an Bord einen Herzinfarkt, der Jet musste in der rumänischen Hauptstadt Bukarest notlanden.

Der Pegasus-Flieger musste in Bukarest notlanden. (Bild: picturedesk.com) Der Pegasus-Flieger musste in Bukarest notlanden. (Bild: picturedesk.com)

Trotz ärztlicher Hilfe starb der Mann aus der zentraltürkischen Stadt Yozgat noch am Flughafen Otopeni. Laut türkischen Medien hatte der Passagier einen Herzschrittmacher getragen. Sein Arzt habe ihm vom Flug abgeraten, hieß es.

Pilot durfte nicht weiterfliegen

Doch für die anderen Passagiere – darunter Dutzende Österreicher – war die traurige Odyssee noch nicht zu Ende. Sie saßen die ganze Nacht in Bukarest fest. Augenzeugen zufolge war die Flugkontrolle in Bukarest draufgekommen, dass der Pilot nicht mehr fliegen durfte. Er hatte durch den ungeplanten Zwischenstopp offenbar seine erlaubten Tagesflugstunden überschritten.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es derzeit noch nicht. Trotzdem müssen die Fluggäste – unter ihnen zahlreiche Kinder – bis heute, Freitag, 15.00 Uhr warten. Dann kann der Flug fortgesetzt werden, kündigte die türkische Fluglinie Pegasus an.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)