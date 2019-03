Pensionist crasht sexy Fotoshooting

Mit sehr knappen Bikini und einer grandiosen Figur posierte ein Bikinimodel am Strand, warf sich für den Fotografen in verschiedenste Posen – aber: Mitten in der Szene läuft im Hintergrund ein älterer Herr durch die Szene.

Der Mann trägt nur eine schwarze Badehose und grinst wie ein Hutschpferd – sein Gesichtsausdruck lässt vermuten, dass er nicht ganz unglücklich mit der Szene ist.



Kurzclip sahen sich mittlerweile 19 Millionen Menschen an

Der Clip wurde mittlerweile im Web 19 Millionen Mal angeklickt, User auf Facebook und Twitter feiern den Herrn als Helden.

Wo die Szene aufgenommen wurde, ist leider nicht bekannt …

(isa)