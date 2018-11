Frau ließ hunderte Hunde verwahrlosen und sterben

Der ekelerregende Gestank von Tierkot und Ammoniak hatte schon jeden Winkel des Hauses in Shamong im US-Bundesstaat New Jersey durchdrungen. Dieser war so schlimm, dass die Polizisten während des gesamten Einsatzes gegen Schwindel und Übelkeit ankämpfen mussten.

Was die Cops am Dienstag bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden, lässt einen erschaudern: Im gesamten Haus wimmelte es von verwahrlosten Hunden in erbärmlichem Zustand. Insgesamt wurden 161 Vierbeiner befreit, vier davon befanden sich aber bereits in Lebensgefahr.

"Es ist wirklich traurig, welch erbärmlichen und unmenschlichen Zustände die geretteten Hunde ertragen mussten", wird ein hochrangiger Ermittler der New Jersey State Police, Patrick Callahan, von "ABC7" zitiert.

Nicht alle Hunde überlebten diese Tortur. Denn als wäre die Sache noch nicht schlimm genug, wurden 44 in Plastiksäcken verpackte Kadaver in verschiedenen Gefriertruhen entdeckt.

Die 65-jährige Besitzerin des Horrorhauses, Donna R., wurde vorübergehend festgenommen. Sie wurde auf freiem Fuß wegen Tierquälerei angezeigt. Ein Termin für die gerichtliche Anhörung steht noch nicht fest.

