Polizisten zahlen für hungrige Ladendiebin

Was für eine bitterliche Szene: Eine Dame steht an der Kasse eines Supermarkts, über ihr Gesicht rinnen Tränen, die sie mit einem Taschentuch abwischt. Um die Dame stehen drei Polizisten.

Die Frau hatte in dem Geschäft Lebensmittel gestohlen und ist dabei erwischt worden. Als der Leiter des Supermarkts die Polizei ruft, rechnete die Frau damit, verhaftet zu werden.

Polizisten fassen sich ein Herz und handeln rührend

Ein Augenzeuge, der den Vorfall mit seiner Kamera festhielt, postete ein Foto auf Twitter, schrieb dazu: "Diese Frau wurde vom Sicherheitsdienst festgehalten. Sie hatte Essen in ihrer Tasche, für das sie nicht bezahlt hatte. Als das NYPD auftaucht, bezahlt es ihr Essen", schreibt er.

Wie der Kunde der "New York Post" erzählt, sei die Frau von der Aktion der Polizisten sehr gerührt gewesen. "Es war ein bewegender Moment".

Beamte werden jetzt im Web als Helden bejubelt

Der Tweet des Kunden löste Begeisterung aus, die drei Beamten werden als Helden gefeiert: "Danke, New York Police Department. Manchmal ist der beste Weg, mitfühlend zu sein", schreibt eine Person. Sogar der Chef der New Yorker Polizei, Terence Monahan, twitterte, die drei gehörten zu den "gutherzigen Cops, die still gute Taten für bedürftige New Yorker vollbringen".

Die Polizisten halten von dem ganzen Rummel um ihre Person gar nichts: Sie sagen, sie hätten es es nicht wegen der Aufmerksamkeit gemacht: "Wenn du in die Augen von jemanden blickst und du merkst, dass derjenige dich braucht, weil er einfach hungrig ist, ist es sehr schwierig, einfach wegzusehen. Uns hat es das Herz zerrissen", sagte Louis Sojo.

(isa)