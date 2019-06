Posen für Sexfotos in Tschernobyl-Ruine

Das Reaktorunglück in Tschernobyl am 26. April 1986 schockierte die Welt. Mindestens 4.000 Menschen starben aufgrund der Strahlenbelastung, 6.400 km2 (15 Mal die Fläche von Wien) wurden dauerhaft unbewohnbar, der Unglücksort ist bis heute eine Geisterstadt.

Hotspot für Touristen und Influencer

Aber: Jetzt ist die Atomhölle neuer Hotspot für Touristen und Influencer! Sie kommen in Massen, knipsen sich mit Geigerzählern in der Hand, in der Steuerzentrale, auf verlassenen Spielplätzen.

Und: Sie posen halbnackt, lassen lasziv den Strahlenanzug über den Po rutschen. Das Gebiet ist noch über Jahrhunderte hinweg so verseucht, dass niemand dort wohnen kann. Na und? Hauptsache die Bilder sind strahlend schön.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: