Spanier protestieren in Madrid gegen Landflucht

Viele Landesteile Spaniens leiden unter Entvölkerung - ein Thema, das auch längst im Wahlkampf für April angekommen ist. In Madrid fand am Sonntag ein riesiger Protestmarsch statt, an dem laut Organisatoren 100.000, laut Behörden 50.000 Menschen teilgenommen haben.

Laut Regierunsangaben beträgt die Bevölkerungsdichte Spaniens in rund 48% aller Gemeinden unter 12,5 Personen pro Quadratkilometer. In der EU wird dieser Wert als geringe Dichte mit Entvölkerungsrisiko eingestuft. Tausende Dörfer, vor allem in nicht-urbanen Gegenden, sind bereits zur Gänze verlassen und stehen teilweise zum Verkauf.

Dramatische Ausmaße

Seit drei Jahren versuchen die Plattformen Teruel existe und Soria Ya!, dem Problem entgegenzuwirken. Sie sind auch Organisatoren der stattgefundenen Großdemonstration. Die Provinzen Teruel in Aragonien und Soria in Kastilien-Leon sind am stärksten von der Landflucht betroffen. Soria Ya! rechnete vor der Demo aus, dass alle 89.000 Einwohner ihrer Provinz ins Fußballstadion des FC Barcelona passen würden.

In den vergangenen Jahren hat die Landflucht in Spanien dramatische Ausmaße angenommen. Gründe dafür sind hauptsächlich die starke Überalterung auf dem Land und die Abwanderung in Städte. Zurück bleiben oft nur noch Geisterdörfer - die manchmal als Ganzes zum Verkauf stehen.

Regierung muss handeln

Die Regierung ist nun zum Handeln gezwungen. Mit einer Notfallstrategie will sie die Menschen zurück aufs Land bringen. "Wir müssen uns des demografischen Winters, der den Großteil unseres Landes bedroht, gewahr werden", sagte Premierminister Pedro Sanchez letzte Woche bei einem Forum.

Die angedachte Notfallstrategie besteht aus 70 Maßnahmen und erhielt vom Ministerrat grünes Licht für die Umsetzung. Einer der zentralen Punkte sei eine bessere Internetanbindung im ländlichen Raum.

