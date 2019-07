Queen schwitzt wegen Boris Jonhson

Der erste Weg des neuen Briten-Premiers: Er musste zu Queen Elizabeth II. (93) in den Buckingham-Palast. In London hatte es uzu diesem Zeitpunkt 30 Grad im Schatten. Vom offiziellen Termin gibt es nur zwei Fotos – und auf denen sticht ein winziges Detail ins Auge. Offenbar erhitzten sich in der Hitzewelle auch die Gemäuer des 360 Jahre alten Buckingham-Palastes, die Queen brauchte Abkühlung.



Woher wir das so genau wissen?

Im Foto, welches Boris Johnson (55) mit der Queen zeigt, steht rechts im Eck ein Ventilator. Der Queen ist das nicht zu verdenken, den bei so gut wie jedem Treffen mit dem blonden Briten ist ein kühler Kopf zu bewahren. Gut möglich, dass Elizabeth II. aber auch nur den Raum ein wenig runterkühlen wollte.



