Zehnjährige nach Prügelei an US-Schule verstorben

Ein Fall aus dem kalifornischen Walterboro sorgt international für Schlagzeilen. Die zehnjährige Raniya Wright wurde am 25. März ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie an der Schule in eine Prügelei mit einer Mitschülerin verwickelt war. Zwei Tage später verlor sie den Kampf um ihr Leben.

Mobbing ist eine Form von fortgesetzter Gewalt. Mobbing gibt es z.B. in der Schule, am Arbeitsplatz, in Vereinen und im Internet. In der Schule wird Mobbing auch als "Bullying" bezeichnet.



Egal, wo und in welchem Zusammenhang dir auffällt, dass Mobbing passiert: Misch dich ein und verurteile das Verhalten.



Wenn du selbst gemobbt wirst sei die darüber klar, dass dich keine Schuld trifft und du dich für nichts schämen musst. Niemand muss Gewalt aushalten oder ertragen, deshalb trau dich, dagegen vorzugehen und hole die Unterstützung!



Suche dir eine Person, der du vertraust und erzähle von deiner Situation. Damit ist der erste Schritt getan.



Ein paar Beratungsstellen:



Rat auf Draht

Telefonische, Chat und Online-Beratung für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen / Telefonnummer: 147, rund um die Uhr, kostenlos



KJA - Kinder- und Jugendanwaltschaft

Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern zu Fragen aller Art



Arbeiterkammer Wien

Details noch ungeklärt

Nach dem handgreiflichen Streit, der sich in der Klasse zugetragen hatte, verlor das Mädchen im Zimmer des Direktors der Forest Hills Elementary Schule das Bewusstsein. Seitens der Schulbezirksleitung wurde eine umfassende Untersuchung des Vorfalls versprochen. Eine Autopsie wurde angeordnet, das Ergebnis ist aber noch ausständig.

Äußerlich kaum verletzt

Klar ist lediglich, dass Ranyia zunächst noch – zumindest äußerlich – in Ordnung zu sein schien. Im Büro des Direktors habe das Mädchen über Kopfschmerzen geklagt, bevor es zusammengebrochen ist. Im Bericht der Rettungskräfte ist laut "Greenville News" von "scheinbar geringfügigen Verletzungen" die Rede.

Zur Erstversorgung wurde die Zehnjährige ins Colleton Medical Center gebracht, später dann an die Medizinische Uniklinik von South Carolina in Charleston verlegt. Die Ärzte konnten das Mädchen aber nicht mehr retten, es erlag zwei Tage später den Verletzungen.

Ein Fall von Mobbing?

Ranyias Mutter deutete an, dass ihre Tochter an der Schule Mobbing ausgesetzt war. "Das ist es, was Mobbing anrichten kann", kommentierte sie ein Foto ihrer Kleinen, das sie am Krankenbett zeigte. "Passt gut auf", rät sie allen Eltern.

Das zweite Mädchen, das in den Kampf verwickelt war, wurde vorläufig suspendiert. Aussagen von anderen Schülern zufolge hatten Ranyia und ihre Mitschülerin schon den ganzen Tag gestritten, bevor es zur Prügelei gekommen war. Eine Strafanzeige wurde noch nicht eingereicht.

