Rebellen schießen auf Rettungsfahrzeug – 2 Tote

In der Ostukraine kommt es weiterhin zu Kämpfen zwischen dem Militär und den von Russland unterstützten Separatisten. Diese feuerten jetzt bei Vodiane eine Panzerabwehrrakete auf ein klar gekennzeichnetes Sanitätsfahrzeug der ukrainischen Armee. Obermatrose Sergij Majboroda war auf der Stelle tot, Sanitäterin Irina Schewtschenko starb später im Krankenhaus. Ein weiterer Sanitäter wurde schwer verletzt.

Der deutsche Botschafter in Kiew, Ernst Reichel, verurteilte den Angriff: "Die Verantwortlichen müssen für diese grobe Verletzung der internationalen Regeln für zivilisierte Kriegsführung zur Rechenschaft gezogen werden… falls es überhaupt etwas wie zivilisierte Kriegsführung gibt. Aber auch im Krieg gibt es Mindeststandards für menschliches Verhalten."

Reichel spielt darauf an, dass es gemäß internationalem Kriegsrecht verboten ist, Sanitäter anzugreifen. Diese sind auch unbewaffnet im Feld unterwegs.

Laut Schätzungen der Vereinten Nationen starben seit Ausbruch der von Russland unterstützten Rebellion 2014 13.000 Menschen in dem Konflikt.

Names of #Ukraine's marines killed today in #Donbas are already known.

Senior sailor Sergiy Maiboroda was killed at the scene. Iryna Shevchenko, the female combat medic, died later in the day as doctors were battling to save her life for several hours.

(info from @BackAndAlive) pic.twitter.com/FkfcK3od7i